Operazione trasparenza. Grandi opere bergamasche si alza il baluardo antimafia

Due opere strategiche per la Bergamasca che potrebbero scatenare gli appetiti della criminalità organizzata. Per questo, per prevenire e contrastare ogni tentativo d’infiltrazione mafiosa nei progetti del collegamento ferroviario Bergamo-Orio al Serio e del raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, è stato siglato in Prefettura da tutti i soggetti competenti un protocollo di legalità. Ad apporre la firma sono stati il prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza, il commissario straordinario delle due opere che fanno capo a Rfi (società del gruppo Ferrovie dello stato Italiane), Vera Fiorani, la direttrice dell’ispettorato territoriale del lavoro, Mirella Ferrarese, e i segretari generali dei sindacati di categoria dell’edilizia, Luciana Fratus ( Fillea-Cgil), Simone Alloni (Felca.Cisl) e Giuseppe Mancin (feneal-Uil).

I lavori per il collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio sono stati aggiudicati per oltre 113 milioni di euro; per il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro, Rfi ha appaltato i lavori per un valore di oltre 97 milioni di euro. "I protocolli firmati – si legge in una nota della Prefettura – contribuiranno al concreto esercizio dei poteri di monitoraggio e vigilanza e all’individuazione di strumenti e attività di prevenzione, controllo e contrasto ad ogni forma di infiltrazione mafiosa e di irregolarità".

In concreto, il regime delle certificazioni antimafia – le procedure amministrative richieste alle imprese coivolte negli appalti – sarà "esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese coinvolte nelle realizzazioni delle opere e a tutte le fattispecie contrattuali". Nei protocolli particolare attenzione alle modalità di assunzione della manodopera. Sarà poi implementata, a cura di Rfi, una banca dati informatica costituita dal "settimanale di cantiere" finalizzata al controllo dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle due opere. Michele Andreucci