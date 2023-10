Operaio prese a sprangate la moglie. Condannato per tentato omicidio

Aveva colpito la moglie con una spranga di ferro fuori dal supermercato a Calusco d’Adda. L’imputato, assistito dall’avvocato La Matina, è un albanese di 48 anni, operaio (in carcere dal giorno dell’arresto) finito a processo con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti: ieri la sentenza di condanna a 8 anni e 4 mesi in udienza preliminare (gup Solombrino). Il pm aveva chiesto 9 anni. Risponde anche di lesioni, per le ferite a un pensionato, intervenuto in difesa della donna, e di danneggiamento, per essersi scagliato contro alcune vetrine. Parte civile la moglie con l’avvocato Pizzocaro. I fatti la mattina del 15 maggio. Prima di lasciarlo e andarsene di casa con i due figli, la ex moglie lo aveva denunciato. Ma lui non si era rassegnato e questo spiega perché il pm Carmen Santoro aveva contestato all’imputato anche l’ipotesi di maltrattamenti. Ciò che non era emerso in prima battuta, dopo l’arresto dei carabinieri della Compagnia di Zogno, è proprio la gravità dell’aggressione: pur non essendo mai stata in pericolo di vita, la donna, 47 anni, ha subito un intervento importante alla testa con prognosi di almeno 30 giorni. È stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Per gli inquirenti, se non fosse intervenuto in sua difesa un 66enne che ha assistito alla scena e non è rimasto indifferente, non è escluso che sarebbe finita in tragedia. Un colpo violento ripreso dalle telecamere, sferrato mentre la vittima stava caricando la spesa in auto. La donna dopo la denuncia del marito aveva deciso di andarsene da casa. Così forse si sentiva al sicuro, lontano da lui. Che invece quel giorno alle 8,30 si è materializzato al parcheggio del market dove la donna aveva lasciato l’auto per fare la spesa. Ha preso un tubo di ferro e ha sferrato un colpo violento. Le grida hanno attirato l’attenzione del 66enne che è intervenuto per salvarla. Ma la furia dell’uomo non si è placata; dopo aver raggiunto via Vittorio Veneto è entrato in un’area di lavoro prendendo un badile e con questo ha sfondato la porta d’ingresso e le vetrine di un mobilificio. Poi è scappato. Sentendo addosso il fiato dei carabinieri, alla fine si è presentato in caserma. Francesco Donadoni