Pontida, operaio muore schiacciato da un macchinario all’interno di un’azienda che lavora l’acciaio

Pontida (Bergamo) – Gravissimo incidente sul lavoro a Pontida, in provincia di Bergamo: un uomo di 55 anni è morto all’interno dell’azienda MF Acciai, schiacciato da un macchinario. È successo questa mattina poco prima di mezzogiorno in via Bergamo 1377. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma sembrerebbe che l’operaio sia stato schiacciato da macchinario dell'impianto lavorativo. Inutile ogni soccorso: il 55enne è morto sul colpo. Sono intervenuti due mezzi di soccorso avanzato, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e ATS per le indagini del caso.