Omidicio nel tinello di casa. Il figlio testimone chiave

Piccola, minuta, con il volto spesso tra le mani. Così è apparsa ieri in Assise Raffaella Ragnoli, la 57enne di Nuvolento che la sera del 28 gennaio scorso, la pizza fumante appena messa in tavola, ha ucciso con sei coltellate il marito, Romano Fagoni, 60 anni, sotto gli occhi del figlio quindicenne. Ieri la casalinga era alla prima udienza del processo, che si è aperto con la costituzione di parte civile proprio del figlio - la primogenita è invece rimasta fuori dal procedimento - il quale quel sabato aveva chiamato il 112.

Assistito dall’avvocato Cristina Guatta e dal curatore Ennio Buffoli, il giovanissimo in incidente probatorio aveva confermato il clima di tensione che da anni si respirava in casa per via dell’atteggiamento pesante del genitore - avvezzo all’abuso di alcol, in passato pure di droga - ma a differenza di quanto sostenuto dalla madre, che aveva dichiarato di avere reagito per legittima difesa, il ragazzino aveva smentito di essersi sentito in pericolo quella sera davanti al coltellino esibito dal padre al culmine dell’ennesima lite. Ieri sono stati sentiti i carabinieri intervenuti nella bifamiliare in via Carlina nell’immediatezza dei fatti. "Quando siamo stati allertati credevamo che l’uomo avesse aggredito la donna - ha detto il maresciallo Davide Barbato, stazione di Rezzato -. Invece siamo rimasti spiazzati: l’uomo era a terra pancia all’aria, la donna seduta a capotavola in soggiorno. In casa c’era anche il figlio. Lui e la madre avevano gli abiti e le mani sporchi di sangue.

Sul tavolo del soggiorno c’era un coltello da cucina insanguinato: entrambi l’hanno indicato come arma utilizzata. Ma nel lavello c’era un secondo coltello sporco". Romano Fagoni e la moglie erano sposati da 30 anni. Una famiglia "senza problemi a noi noti", ha spiegato il maresciallo capo Nicolas Napolitano, di Nuvolento. "Solo un’informativa del 1997 a carico di Fagoni che aveva minacciato il suicidio.

Fu denunciato perché guidava in stato di ebbrezza e per detenzione illegale di arma da caccia. La signora si era presentata da noi per segnalare che era stata minacciata". Si prosegue a gennaio.