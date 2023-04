Omaggio al tenente dei carabinieri

La cerimonia provinciale per celebrare il 25 Aprile si terrà a Sondrio. Sarà infatti il capoluogo di provincia ad ospitare oggi l’itinerante commemorazione della Festa della Liberazione che, ogni anno, si svolge in uno dei cinque centri mandamentali della provincia di Sondrio: Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna. Dopo il ritrovo alle 9.30 in piazza Campello, si terrà alla 10 la Santa Messa in Collegiata e, al termine, si formerà un corteo che, aperto dalla Banda, partirà da piazzale Campello e raggiungerà la caserma dei carabinieri per un omaggio al tenente colonnello Alessi, morto nella lotta di liberazione. A Tirano Santa Messa alle 10 e, a seguire, corteo e cerimonia in piazza Marinoni con deposizione della corona e discorsi del sindaco, del presidente provinciale e del presidente provinciale Anpi. Cerimonie religiose e civili si terranno poi in molte località provinciali.