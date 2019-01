Bergamo, 20 gennaio 2019 - È emergenza fauna selvatica nella Bergamasca, soprattutto a causa della presenza di nutrie e cinghiali. L’allarme arriva da Coldiretti Bergamo, che segnala come sia in aumento l’ammontare dei danni nel territorio orobico: nell’ultimo anno sono stati superati i 200mila euro (mentre negli ultimi 13 anni, in Lombardia, sono stati raggiunti i 17 milioni di euro). La presenza di questi animali, inoltre rappresenta un pericolo non solo per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle attività agricole, ma anche la sicurezza stradale e la salute delle persone. Secondo le stime di Coldiretti, sono circa 400 gli incidenti stradali provocati dai cinghiali in Lombardia dal 2013 ad oggi.

«Nella Bergamasca - sottolinea Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo - stiamo assistendo ad un’escalation di questo fenomeno. La presenza di questa fauna selvatica è sempre più radicata ed estesa ed è praticamente fuori controllo.Le nutrie devastano le colture, riducono a colabrodo i canali e le difese cosiddette spondali e, spingendosi fin sulle strade e nelle periferie urbane, rappresentano un pericolo anche per la circolazione stradale. inoltre, portano con sè anche il rischio di diffusione di parassiti potenzialmente dannosi per la salute degli uomini». «Lo scenario precisa Brivio - è grave anche per quanto riguarda i cinghiali. Le mandrie di questi ungulati si sono moltiplicate ed estese a macchia d’olio sul territorio, con effetti devastanti: distruggono i raccolti nei campi, sterminano gli animali allevati, colpiscono gli agricoltori. E’ necessario, pertanto, ripensare al rapporto tra caccia, agricoltura e tutela dell’ambiente, partendo da un nuovo sistema di confronto e di interventi più incisivi».