Nuove Offerte di Lavoro in Provincia di Bergamo, Geometra, Falegname, Coibentatore, Operatore di Impianto Biogas, Operatore di Magazzino, Addetto Cucitrice e Impiegato Contabile

Geometra, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Almè. Centro per l’impiego di Zogno: codice 19053. Falegname junior o senior, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Verdello. Centro per l’impiego di Treviglio: codice 20093. Coibentatore termico, 1 posto. Contratto: tirocinio con successivo apprendistato. Sede di lavoro: Pognano. Centro per l’impiego di Treviglio: codice 19194. Operatore di impianto biogas, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Montello. Centro per l’impiego di Trescore Balneario: codice 18640. Operatore di magazzino, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Cividate al piano. Centro per l’impiego di Romano di Lombardia: codice 20098. Addetto cucitrice, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Bonate Sotto. Centro per l’impiego di Ponte San Pietro: codice 20213. Impiegato contabile, 1 posto. Contratti: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Bergamo. Centro per l’impiego di Bergamo: codice 18425