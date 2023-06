Nuova viabilità C’è un progetto da due milioni

È una delle strade più trafficate della Bergamasca, in cui il 62% dei mezzi che vi transitano attraversano il centro abitato di Dalmine. Per questo il Comune ha deciso di liberare dalla morsa di auto e camion il paese e ha deciso di rifare il look alla viabilità dell’ex statale 525, che ora si chiama via Provinciale, nel tratto tra via Guzzanica e la statale 470. Una vera e propria rivoluzione per la viabilità della zona. La giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo, che consentirà di avere maggiore sicurezza e fluidità del traffico in un segmento che quotidianamente è particolarmente intasato.

Una nuova rotatoria sarà realizzata all’incrocio tra via Guzzanica e la ex statale 525. Andrà a sostituire il semaforo attualmente esistente e permetterà un miglior scorrimento del traffico. Il progetto prevede anche il raddoppio della carreggiata nel pezzo di via Provinciale tra la nuova rotatoria e l’attuale rotonda dell’autostrada, portando in questo modo a quattro il numero delle corsie. Sarà inoltre realizzata una nuova pista ciclopedonale, dotata di impianto semaforico a chiamata e di sistema di illuminazione in corrispondenza dell’attraversamento della ex 525, e nuovi parcheggi a servizio delle attività. Il costo di tutte le operazioni sarà di poco superiore ai 2 milioni di euro, a carico di Ferretticasa Spa. Gli interventi rientrano come opere di compensazione nell’insieme dei progetti viabilistici esterni a "Porta nord", la grande opera di urbanizzazione che la società sta realizzando a Sforzatica di Dalmine.Michele Andreucci