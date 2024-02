"La ciclovia del Garda? Non si butti il bambino con l’acqua sporca". È la posizione di Legambiente Lombardia sull’infrastruttura duramente criticata dai comitati e rispetto alla quale la stessa Comunità del Garda ha ribadito che non è una priorità. Secondo l’associazione, in uno scenario dalla mobilità estremamente congestionata, non è immaginabile escludere in modo irriflessivo un’alternativa come quella rappresentata dalla mobilità ciclistica. "Dove passano oggi i cittadini in bicicletta, siano turisti, escursionisti, sportivi, diportisti, lavoratori, perfino famiglie con bambini? La risposta è sotto gli occhi di tutti: sulla Gardesana Occidentale (SS45 bis), condivisa quindi con i veicoli a motore".

Regione Lombardia starebbe ripensando le strategie progettuali per evitare la soluzione della costruzione in falesia: le soluzioni attualmente allo studio sarebbero, oltre alla discutibile intermodalità lacuale, il passaggio in carreggiata.

"Regione – afferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – non deve soltanto ripensare le soluzioni progettuali della ciclovia, ma mettere finalmente mano alle strategie di scala e al contempo riducendo la motorizzazione individuale".

F.P.