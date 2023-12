"Non c’è una politica. Si va avanti a incentivi"

La ripresa post-Covid traina l’occupazione, ma restano le incognite per il prossimo futuro, soprattutto per effetto della transizione ecologica. "Dopo la ripresa del 2022 – spiega Francesco Bertoli, segretario Cgil Brescia – ora c’è un po’ di cassa integrazione, che sta segnando la fine del 2023. C’è anche il tema dell’inflazione, che incide sui salari innanzitutto, ma che ha anche portato all’aumento dei tassi, che significa anche incremento dei mutui. Se non rallenta o cambia verso, è un elemento di grande incertezza". In generale, però, la percezione è che manchi una chiara politica per il lavoro e che i trend positivi dell’occupazione debbano molto, ad esempio, al Pnrr, che però andrà a scadenza nel 2026. Assenza di politiche specifiche la si vede, ad esempio, entrando nel dettaglio di specifici segmenti. "In Italia, il lavoro femminile – commenta Bertoli – ha sempre avuto spazi che hanno andamenti altalenanti, perché, di fatto, il lavoro delle donne va a riempire il vuoto lasciato dal lavoro maschile. Quando manca quest’ultimo, allora si liberano spazi per le lavoratrici, mentre manca una politica specifica. È sempre stato così e non sembra che le cose siano cambiate". Stesso dicasi per i giovani, messi in fuga da un sistema che non li valorizza. "Viene offerto lavoro precario, con salari bassi, con poche prospettive".

Altra questione è quella dell’innovazione e dello sviluppo, in cui potrebbe rientrare il settore pubblico. "Ma non è quello che sta accadendo. In generale, c’è una situazione ingessata, che non è governata". Nonostante la crescita dei numeri di lavoratori dipendenti, resta forte l’allarme per la carenza di personale. "I mancati ingressi nel mondo del lavoro, in un anno, hanno fatto perdere 364 milioni di euro alle sole imprese bresciane – ha spiegato Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, nel tradizionale incontro di fine anno –. Mancano i giovani, per il calo demografico, per questo o la società si apre o l’Italia si affossa. Quindi rinnoviamo il nostro appello alla politica: i migranti vanno accolti, integrati e accompagnati nelle aziende. Gli imprenditori lo sanno: senza stranieri, le aziende chiudono". F.P.