Non ce l’ha fatta il motociclista di ventidue anni

BARGHE

Perde il controllo della moto, finisce contro il guardrail, nell’impatto il casco si sgancia, cade e muore. Il tragico bollettino degli incidenti stradali non dà tregua. Ieri a perdere la vita è stato Francesco Nico Parisi, ventiduenne motociclista di Preseglie, deceduto in ospedale dopo il terribile schianto in cui era rimasto coinvolto il lunedì precedente.

Operaio in un’azienda di stampaggio di ottone insieme al padre, Parisi è il ventisettesimo biker deceduto sulle strade bresciane dall’inizio dell’anno. L’altro giorno alle 15,30 procedeva in sella al suo bolide, una KMT 300 Motard, lungo la ex Statale 237. Viaggiava da Sabbio Chiese in direzione di Vestone quando all’uscita da una galleria, a Ponte Re, ha sbandato con violenza. Il centauro pare abbia fatto tutto da solo, in un tratto di strada peraltro rettilineo. La moto per l’impatto si è incastrata sotto il guardarail, mentre il ventiduenne è stato sbalzato metri avanti. Violentissimo l’urto, al quale peraltro ha assistito impotente la fidanzata, che seguiva il ragazzo a bordo di un’auto. Trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia in condizioni disperate, Parisi è rimasto in vita poche ore. E ieri, purtroppo, è deceduto in Rianimazione. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia municipale della Val Sabbia, che cercheranno anche di capire come il casco possa essersi sganciato, una circostanza fatale. Domenica scorsa altri due motociclisti avevano fatto una tragica fine in strada: Piercarlo Ferrari, 52 anni di Brescia, morto dopo uno schianto con un’auto in via Risorgimento in città, e Sergio Gatti, 58 anni, di Nave, ucciso dall’impatto contro una macchina che ostruiva la carreggiata a Lavenone.

Be.Ra.