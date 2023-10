"Non bastano i redditi superiori ad ammortizzare"

"Purtroppo non è la prima volta che la Lombardia ha il triste primato di avere il maggior numero di città nella top ten di quelle con i rincari più elevati, ben 4 a settembre". Lo sottolinea Massimiliano Dona (nella foto), presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. "Certo – prosegue – influisce anche il fatto che in Lombardia, per via del reddito e della spesa assoluta più alti della media del resto del Paese, basta un’inflazione anche più bassa per segnare un incremento del costo della vita superiore che altrove".

Il reddito più alto non basta comunque a far quadrare i conti, che restano sempre negativi: "Una magra consolazione, però – ammetto lo stesso Massimiliano Dona –, considerato che mediamente in Lombardia una famiglia spende su base annua 1.380 euro in più per fare la spesa, soldi che certo non sono entrati né nello stipendio né nella pensione dei lombardi. Insomma, i lombardi si impoveriscono sempre più e molti sono costretti o a intaccare i loro risparmi per mantenere lo stesso tenore di vita o a ridurre i consumi". Soprattutto a Milano, Lodi, Lecco, Varese e Mantova, dove l’inflazione ha raggiunto tassi più alti rispetto al resto d’Italia. A Lodi si registra ad esempio la nona percentuale d’inflazione più alta d’Italia. D.D.S.