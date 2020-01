Castione della Presolana (Bergamo), 26 gennaio 2020 - Le cronache e i programmi televisivi non fanno altro che ribadirlo: l’Italia è il Paese più bello del mondo, quello dove si mangia e si beve meglio, dove la moda è al top e dove i settori dell’artigianato e la qualità dei prodotti fanno ancora la differenza. Ma se si ha la pazienza di passeggiare per le vie dei centri cittadini, soprattutto dei piccoli paesi di montagna, ci si accorge che molto spesso si vedono solo strade con vetrine chiuse. Sono sempre più in crisi, infatti, i negozi di vicinato, quei piccoli esercenti al dettaglio (salumerie, macellerie, piccoli alimentari, calzolai) che erano anche luoghi di ritrovo quotidiano dove era possibile sconfiggere la solitudine, specie nel caso di persone anziane e sole.

In Lombardia, in sei anni, le aziende del settore sono calate da 92mila a meno di 90mila, segnando un -2% nel 2019. Il fenomeno interessa da tempo anche la Bergamasca dove, la proliferazione di grandi centri commerciali e la crescita del commercio online, hanno contribuito ad aumentare l’emorragia di attività di vicinato. Proprio per fronteggiare questo problema, arriva ora dal Comune di Castione della Presolana, rinomata località montana di villeggiatura della Valle Seriana, un’iniziativa che si pone come obiettivo quello di rilanciare il commercio.

Il progetto prevede che il commerciante che riapre un’attività chiusa da almeno sei mesi non versi al Comune, per i prossimi tre anni, l’Imu, la tassa sui rifiuti, l’occupazione del suolo pubblico e la pubblicità. "Nel corso dell’ultimo consiglio comunale – spiega il sindaco Angelo Migliorati – abbiamo approvato il regolamento che prevede, nel caso di apertura di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, il rimborso di tutti i tributi comunali per tre anni. Ci aspettiamo da parte dello Stato la stessa attenzione per questo comparto fondamentale per l’economia nazionale. Ogni bottega che chiude è una perdita di competenze e un danno per la qualità della vita dei residenti e per il turismo". Da tre anni, sempre per fronteggiare questo fenomeno, il Comune di Castione ha azzerato, per la parte comunale, l’Imu sui negozi, sugli alberghi e sulle attività artigianali. "Con il precedente provvedimento – ricorda il primo cittadino – abbiamo lasciato nelle tasche degli operatori circa 450mila euro". Ora l’amministrazione ha deciso di fare il bis.