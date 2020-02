Bergamo, 16 febbraio 2020 - "Non ho compreso la gravità di quello che stavo facendo, chiedo perdono a tutti". Così di fronte al gip di Bergamo il 22enne arrestato dalla Digos per aver distribuito volantini con messaggi xenofobi. Il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare dei domiciliari; il giudice ha convalidato il fermo e l'ha lasciato uscire dal carcere con l'obbligo di non andarsene da Bergamo e rimanere in casa nelle ore notturne.

Durante le perquisizioni nella casa in cui il ragazzo vive con i genitori e i fratelli, sono stati ritrovati bossoli, abbigliamento e materiale che inneggia a Hitler, alle 'Forze di liberazione europee' e alla 'Forza di Difesa Croata', denominata Hos, formazione nazionalista nata dopo l'indipendenza del 1991. Sono emersi anche collegamenti con ultrà della Dinamo Zagabria.