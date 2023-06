Nei ricordi pubblici e privati "Un generoso con forti ideali"

Un grande italiano e anche un grande lombardo, Silvio Berlusconi, legatissimo alla regione che gli aveva dato i natali e dalla quale, anche dopo la discesa in politica che l’aveva portato a Roma, non si era mai voluto separare. Questione di interessi, Fininvest e la Mondadori solo per citare le roccaforti del suo impero, ma anche di cuore. A Como se lo ricordano ancora quando il 28 gennaio 2007, per il 96° compleanno dell’amatissima mamma Rosa, affittò il Teatro Sociale per una grande festa con centinaia di ospiti. Anche se l’ultima volta che l’hanno visto, ormai qualche anno fa, era allo Stadio Sinigaglia per tifare il suo Monza in un derby con la squadra di casa.

"Se ne va il più grande rivoluzionario dei tempi moderni – lo ricorda il consigliere regionale comasco Sergio Gaddi, berlusconiano della prim’ora – Un genio visionario che ha fatto la storia, un uomo dalla generosità senza limiti. Innovatore instancabile e comunicatore puro, ha cambiato i linguaggi e le regole della politica, dell’economia, dello sport".

A Brescia lo ricorda Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese: "Un pezzo di storia della nostra Repubblica, un italiano tenace del ‘900 che ha sempre amato il nostro Paese. Con lui finisce la Seconda Repubblica". Una personalità poliedrica nelle parole che ha voluto dedicare al Cavaliere la presidente di Cna Brescia, Eleonora Rigotti. "A prescindere dal giudizio politico che ogni cittadino può liberamente esprimere, resta il fatto incontrovertibile che Berlusconi ha scritto un pezzo di storia del nostro Paese sotto il profilo politico, imprenditoriale e anche dei mass media e dello sport". Un uomo "capace di credere in un sogno e renderlo reale" per Aldo Bonomi, ad di Bonomi Group e già presidente di Confindustria Brescia: "Geniale nel costruire un impero da zero, nello scegliere i collaboratori. È stato un punto di riferimento per l’imprenditoria, ha rivoluzionato l’Italia dalla televisione all’industria, alla politica".

Un uomo generoso come nessun altro per il sondriese Maurizio Del Tenno: "Ho avuto l’onore di poterlo conoscere come uomo. Gli devo tantissimo, mi ha fatto crescere, ha creduto in un piccolo imprenditore di una piccola provincia e di un piccolo paesino. Lo porterò sempre nel cuore. Tempo fa, quando ero in cura nella sua stessa struttura, era due piani sopra di me. Sono riuscito a comunicare con lui e, pur stando male, mi ha trasmesso il proprio dispiacere per le mie condizioni. Ci siamo incontrati: ho vissuto un momento intenso e privato".

Roberto Canali

Federica Pacella