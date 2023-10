Nei comandi la fatica è doppia. Più interventi, meno personale

Eventi estremi, rischio idrogeologico, soccorsi di persone che spesso sono anziani soli, ma anche molte attività di polizia giudiziaria. Così cambia il lavoro dei Vigili del fuoco, che nel 2022 hanno effettuato molti più interventi che negli anni precedenti, pur con sempre minor personale a disposizione del Corpo Nazionale. Dai report pubblicati dal Ministero dell’Interno, in merito alle attività di soccorso svolte, emerge che in Lombardia nel 2022 sono stati eseguiti in totale 112.384 interventi, contro i circa 106mila del 2021 e 109.541 del 2020. A far la parte del leone, incendi ed esplosioni, passati da poco di 26mila nel 2021 a oltre 31mila nell’ultimo anno, con Milano al primo posto per valore assoluto (9mila interventi per gli incendi) seguito da Brescia (3.854) e Monza (3.127). Crescono anche le attività di polizia giudiziaria (531 nel 2022, di cui 136 nel Milanese, 86 nel Bresciano, 61 a Bergamo, 23 a Como, 5 a Sondrio, 15 nel Lecchese). Non cresce, però, il numero del personale: sempre secondo i dati del Viminale (esclusi i volontari), si è passati da 3.043 unità del 2020 a 2.983 del 2022, circa il 2% in meno tra capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco. A perdere più personale sono Varese (circa -11%) e Brescia (-5%); segno meno anche per Bergamo, con il -2,5% e per Milano (-4%), mentre per le altre il segno è più.

Si registrano così casi estremi in cui, come accade a Salò, si fatica a tenere aperto il presidio nautico, perché servirebbero 12 unità in più per aumentare il distaccamento. "Da tempo si chiede l’aumento di assunzioni – spiega Renato D’Angerio, segretario generale Fns Cisl Brescia –. Pian piano si stanno facendo, ma ci vorrà tempo per riuscire ad arrivare a coprire il fabbisogno". Il problema è che, in quanto corpo nazionale, i concorsi sono ministeriali, fatti a livello nazionale, per cui capita che chi arriva da altre regioni non sempre si ferma. Non aiutano, certo, i salari. "Diciamo che la nostra grande ricompensa è il sorriso, la pacca sulla spalla dopo un intervento", chiosa D’Angerio. Restano i presìdi dei volontari, ma non sempre questo è sufficiente. "Tante volte – sottolinea D’Angerio – capita di fermare i colleghi che stanno andando via a fine turno". Ma quali sono oggi gli interventi più richiesti? "Oggi capitano molte chiamate di persone sole, anziani, ma ci sono ovviamente tanti interventi anche per gli eventi estremi e ora cominciano ad allertare i nuclei Nbcr, nucleare, biologico, chimico e radiologico".

Federica Pacella