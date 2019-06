Bergamo, 18 giugno 2019 - La comunità islamica di Bergamo - uno delle più numerose e meglio organizzate della Lombardia - ricorderà oggi l'ex presidente egiziano Muḥammad Morsī , deceduto lunedì 17 giugno durante il processo a suo carico in seguito ad un arresto cardiaco. La scomparsa di Muḥammad Morsī ha ovviamente fatto il giro del mondo (primo presidente eletto democraticamente in Egitto prima del colpo di stato del 2013) ma nel mondo islamico la notizia ha avuto un impatto dirompente. Il presidente turco Erdogan lo ha definito "martire". I Fratelli Musulmani, suo partito di riferimento, parla di "omicidio in piena regola".

Anche a Bergamo la locale Associazione Musulmani - recentemente salita alla ribalta delle cronache per l'acquisto della chiesetta dell'ex ospedale - ha deciso di commemorare Morsi. Con un post sulla propria pagina Facebook, l'Associazione ha annunciato che oggi (martedì 18 giugno) dopo la preghiera del Maghreb (la quarta delle cinque obbligatorie previste dalla religione islamica), "si svolgerà la preghiera del defunto per l'anima del Presidente Egiziano". La preghiera si svolgerà nella Sala Boccaleone in via Rosa "chidendo ad Allah di accoglierlo tra i suoi martiri".