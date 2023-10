Muratori e apprendisti. Caccia anche a baristi

Giardiniereaddetto manutenzione del verde, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Rovato. Centro per l’impiego di Iseo: codice 37654. Apprendista addetto impianti elettrici, 1 posto. Contratto: apprendista. Sede di lavoro: Iseo. Centro per l’impiego di Iseo: codice 37564. Camerierebarista, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Orzinuovi: codice 38010. Addetto lavorazioni carne, 2 posti. Contratto: apprendista. Sede di lavoro: Castelcovati. Centro per l’impiego di Orzinuovi: codice 37988. Progettista meccanico, 1 posto. Contratto: tempo determinato, riservato agli elenchi l.68. Sede di lavoro: Pian Camuno. Centro per l’impiego di Breno: codice 37994. Muratoricarpentieri edili, 3 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Monno. Centro per l’impiego di Edolo: codice 37872. Addetto pulizie industriali, 1 posto. Contratto: tempo determinato, riservato agli elenchi l.68. Sede di lavoro: Prevalle. Centro per l’impiego di Salò: codice 37864.