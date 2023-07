Muore investito dalla moglie L’incidente in bicicletta sotto una pioggia torrenziale

di Milla Prandelli

Caldo eccessivo, umidità altissima, sbalzi climatici e improvvisi e violentissimi temporali non lasciano tregua al territorio Bresciano, che sta pagando duramente il passaggio del maltempo. Se negli ultimi giorni almeno tre persone sono morte per malori dovuti alle temperature altissime, nella serata di mercoledì un uomo di origini indiane è morto investito dalla moglie che si trovava in auto e che lui incrociato mentre pedalava sulla sua bicicletta, sotto una pioggia torrenziale e con forti raffiche di vento.

La vittima si chiamava Prabjot Singh e aveva 53 anni. Abitava con la famiglia a Prevalle. Stava tornando alla sua abitazione quando all’altezza della rotatoria di via Dante Alighieri ha incontrato la moglie coi tre figli. La donna era alla guida della sua auto. Secondo le prime ricostruzioni l’indiano ha alzato la mano per salutarli quando a causa del vento e della pioggia ha perso l’equilibrio, senza riuscire a evitare l’auto. Per la donna è stato difficile frenare, a causa dell’acqua che aveva invaso la strada e che ha fatto slittare le ruote. Singh è finito sul selciato. Prima ha battuto la testa sulla carrozzeria poi è stato travolto dall’auto. Le ferite riportate nell’incidente sono state troppo gravi ed è morto sul colpo. La procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Mentre si consumava la tragedia di Prevalle gran parte del Bresciano era investito da temporali fortissimi, che hanno causato smottamenti, allagamenti e la caduta di alberi, rami e tegole dai tetti. Sul lago d’Iseo si è registrata una grandinata particolarmente intensa, con chicchi grandi come noci. "È stata una fortissima grandinata – ha spiegato Monia Gaibotti, titolare dell’Hotel Motta di Sale Marasino – per fortuna nessuno si è fatto male".

Non si può dire per le coltivazioni e per gli ulivi, che hanno subito la perdita dei frutti, solamente in alcune aree e a macchia di leopardo. A Iseo si è allagato un sottopasso, mentre in Valtenesi, sul lago di Garda sono state interrotte alcune strade, dove si sono schiantati diversi alberi. La situazione più problematica, in questo caso per via del vento, è stata a Padenghe, Moniga, Polpenazze, Soiano e Manerba. Nelle aree collinari alcuni ruscelli sono fuoriusciti dagli argini senza causare gravi danni. Gli interventi effettuati sono stati una cinquantina.