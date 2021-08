E’ morto annegato nel fiume Brembo dopo essersi ribaltato con il kayak. La vittima è un uomo di 52 anni di Valletta Brianza, provincia di Lecco. L’incidente ieri pomeriggio intorno pochi minuti prima delle 17 a Olmo al Brembo, paese dell’Alta Valle Brembana, in un pomeriggio con sole, dopo tanti giorni di pioggia che ha fatto ingrossare fiumi e torrenti della Valle Brembana. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Zogno, il 52enne era partito da Averara con un amico, che lo precedeva. Giunti a Olmo al Brembo, quest’ultimo si è reso conto di averlo perso. Si è portato a riva ed è tornato indietro a piedi finché non lo ha trovato in acqua. Il kayak si era ribaltato. La vittima, per cause in accertamento, era finito sott’acqua. Il compagno ha provato ad aiutarlo. Ha cercato di farlo tornare a galla, ma ogni tentativo è parso inutile. Allora senza perdere un attimo è corso subito in paese per chiedere aiuto. Scattato l’allarme la centrale operativa del 118 in breve ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza. Nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento di una squadra di vigili del fuoco partita dal distaccamento di Zogno. Allertata anche una squadra di tecnici del Soccorso alpini Valle Brembana. Quando i sanitari hanno raggiunto il paese dell’Alta Val Brembana, non hanno potuto fare nulla che constatare il decesso. I pompieri hanno provveduto a ripescare il corpo che successivamente è stato composto nella camera mortuaria del paese a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata