Motociclista grave in ospedale a Clusane d'Iseo, è il quarto incidente in 3 giorni

Ancora un drammatico incidente ha coinvolto nelle scorse ore un motociclista, che ora è grave in ospedale. Si tratta di un venticinquenne di Paratico, che nella notte tra venerdì e sabato si è schiantato contro un’auto a Clusane d’Iseo. Stando alla prima ricostruzione il giovane centauro viaggiava in sella alla sua moto e procedeva lungo via Risorgimento a Clusane in direzione di Iseo quando si è scontrato frontalmente contro una vettura che proveniva dalla direzione opposta e in fase di svolta. Il giovane è stato sbalzato di sella ed è finito in un fossato dopo un volo di una trentina di metri. È stato trasportato in gravi condizioni al Civile. Negli ultimi tre giorni si è registrato il decesso di tre motociclisti in provincia di Brescia, vittime di altrettanti incidenti.B.Ras.