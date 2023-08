Moto nel burrone, non ha scampo

Era partito nel tardo pomeriggio in moto dalla malga Tonolo, al confine con la provincia di Trento, poi non aveva più fatto ritorno a casa. I tecnici del Soccorso alpino lo hanno trovato in una scarpata, venti metri sotto un tornante in territorio di Bagolino (Brescia). Morto. Si parla di Luciano Saleri, settantatreenne di Mazzano, che ha perso la vita nel pomeriggio di Ferragosto in un incidente. Volontario della Protezione civile di Mazzano, Saleri era in sella alla sua Yamaha quando per ragioni in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada ed è precipitato in un burrone, facendo appunto un volo di una ventina di metri. La caduta non gli ha lasciato scampo. Non vedendolo rientrare, in serata un parente ha dato l’allarme. I carabinieri hanno avviato le ricerche insieme ai vigili del fuoco e agli uomini del Soccorso alpino della V delegazione bresciana supportati dai colleghi di Trento. Il corpo del pensionato è stato localizzato e recuperato solo alle tre di notte.B.Ras.