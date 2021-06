Albano Sant'Alessandro (Bergamo) 9 giugno 2021 – Un settantenne è morto sul Resegone. Il suo corpo è stato trovato in fondo ad un canalone in cui è precipitato nella zona della cresta sul versante bergamasco della montagna simbolo di Lecco. I soccorritori lo stavano cercando da sabato, dopo l'allarme lanciato dai suoi familiari perché non era tornato a casa. La vittima è Adriano Rota, di 72 anni di Albano Sant'Alessandro. Il pensionato sabato era andato a fare un giro in montagna, di cui era un appassionato e un esperto, senza però specificare dove. Dopo il suo mancato rientro era scattato l'allarme. E' stato cercato sia con l'utilizzo di cani da salvataggio sia con droni appositamente allestiti ed equipaggiati con telecamere e visori termici per la perlustrazione aera.

E' stato impiegato anche un elicottero regionale. All'imponente task force si soccorso hanno partecipato i vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale e gli specialisti del Tas, il servizio di Topografia applicata al soccorso, i tecnici del Soccorso alpino della della VI Delegazione Orobica con i i soccorritori delle stazioni di Valle Imagna, Valle Brembana e Oltre Il Colle e della XIX Lariana, i carabinieri e i sanitari dell'eliambulanza. I soccorritori quest'oggi hanno prima ritrovato la sua Fiat Panda a Brumano, poi, intuendo il sentiero che poteva aver imboccato, hanno individuato “il corpo senza vita lungo un canale in prossimità della cresta del monte Resegone”, spiegano i vigili del fuoco.

"Era stato visto sabato da alcune persone nella zona della Cima Quarenghi - La Passata - aggiungono e specificano dal Soccorso alpino -. I soccorritori hanno circoscritto la zona alle creste del Resegone e scendendo hanno trovato alcuni oggetti appartenenti all’uomo. Poco dopo, scendendo in un canale hanno trovato il corpo senza vita. Era scivolato sul versante sud-ovest mentre scendeva dalle creste in un canale". Ai sanitari di Areu non è rimasto altro che constatare il decesso del 72enne e poi recuperare con i i soccorritori del Soccorso alpino la salma.