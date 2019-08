San Giovanni Bianco (Bergamo), 31 agosto 2019 - Quattro indagati per la morte in piscina del piccolo Tommaso Galizzi: sono i genitori della vittima, del bagnino in servizio in piscina al momento della tragedia e del direttore della struttura. L’ipotesi è quella di omicidio colposo. Si tratta di atti dovuti nell’ambito dell’inchiesta e propedeutici allo svolgimento dell’autopsia, esame tecnico irripetibile, in programma questa mattina all’ospedale Mazzini di Teramo.

Un dramma che ha scosso un’intera comunità. Siamo alla frazione Cornalita di San Giovanni Bianco, in Valle Brembana, dove si conoscono tutti. La morte del piccolo Tommaso Galizzi, di soli 5 anni, ha lasciato il segno. Tutti si ricordano di Tommaso come un bambino vivace, allegro. I suoi genitori avevano raggiunto il mare di Silvi Marina, in Abruzzo, sabato scorso e avrebbero dovuto lasciare la località sull’Adriatico in questo fine settimana. Con papà Riccardo, mamma Cristina Milesi e i due figli, Tommaso e Filippo, di 8 anni. Con loro anche due zii dei bambini, con i quali già altre volte avevano trascorso le vacanze. «La morte di un bambino è sempre una grande tragedia – ha commentato il sindaco di San Giovanni Bianco Marco Milesi – La famiglia è molto conosciuta».

Il dramma si è consumato giovedì pomeriggio nella piscina dell’albergo dove Tommaso stava giocando con altri amichetti. Poi il malore improvviso: vani i tentativi di soccorrerlo. Intanto questa mattina sarà eseguita all’ospedale Mazzini di Teramo, l’autopsia sul corpicino. Il pm di turno, Enrica Medori, vuole conferme dall’anatomopatologo Giuseppe Sciarra riguardo all’ipotesi della presunta congestione come causa del decesso. Dalla prima ispezione non sono stati trovati segni di traumi che facciano pensare a un colpo ricevuto mentre faceva il bagno e che possa aver provocato la perdita dei sensi di Tommaso, finito sott’acqua in pochi secondi. Lo dimostra il fatto che i carabinieri della stazione di Silvi Marina di Giulianova, che hanno avviato le indagini, non abbiano posto sotto sequestro la piscina. A questa conclusione si è arrivati grazie anche alla ricostruzione delle immagini delle telecamere dell’area beach.

Non ci sono al momento ipotesi di reato a carico di alcuno: l’impianto è in regola. Il piccolo Tommaso stava giocando in acqua con il fratello di 8 anni e altri bambini. Si era immerso nella zona riservata ai bambini della piscina unica, separata fisicamente da quella dove l’acqua è più alta. Il recupero del corpicino è stato effettuato nella zona adulti, dove il piccolo era finito sott’acqua. Poi le urla degli amici di Tommaso che hanno richiamato le attenzioni del bagnino, che si è subito gettato in acqua. Portato a bordo piscina, a Tommaso è stato praticato un lungo massaggio cardiaco per cercare di salvarlo. Anche un medico ospite dell’albergo si è prodigato, aiutando il bagnino nel massaggio. Ma nonostante i tentativi, purtroppo per Tommaso non c’è stato nulla da fare.