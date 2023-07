Morte tragica di Ezio Gualeni, 45enne senza fissa dimora a Brescia

Ezio Gualeni, il 45enne senza fissa dimora trovato morto sotto i portici dell’Inps, avrebbe potuto essere ospite di una struttura protetta, dove aveva trovato alloggio con la sua compagna a Natale, ma che aveva lasciato poco dopo per poter stare con la suo cagnolina, da cui non si separava mai e che là non poteva stare. Un passante lo ha trovato sdraiato con lei vicina, ieri mattina attorno alle 9. Probabilmente è deceduto nel sonno, a causa di un malore dovuto al gran caldo. Ma questo lo stabilirà l’autopsia, se sarà disposta dal magistrato. Ezio era conosciuto nella comunità degli homeless bresciani, anche perché era uno storico ospite del Progetto Strada gestito da cooperativa Calabrone, cooperativa Bessimo e altre realtà del sociale. "Ezio l’ho visto qualche volta di sfuggita – spiega l’operatore Matteo – perché sono qui da pochissimo. I miei colleghi lo conoscono meglio. Il nostro è un centro di "Drop In, che si occupa di tossicodipendenze. Ogni giorno abbiamo 50-60 utenti, per lo più uomini, italiani e stranieri. Lui era uno di loro". Ezio Gualeni aveva problemi di tossicodipendenza da anni. Così frequentava vari servizi. Preferiva però dormire solo, all’aperto, per stare con la sua migliore amica, che non può entrare nelle strutture. Solo talvolta, ultimamente, dormiva al San Vincenzo. Nella giornata di martedì aveva trascorso alcune ore al Progetto di Strada, dove non si era sentito bene e da cui era stato chiamato il numero unico 112 che ha inviato un’ambulanza. Un medico del servizio ha parlato con l’equipe sanitaria che ha condotto l’uomo in ospedale. Poi probabilmente Ezio ha deciso di lasciarlo. La ricostruzione dei fatti è da definire. Vi è solo la certezza di una morte tragica, avvenuta in un luogo che è "casa" per molti emarginati, che vivono ai limiti della società a causa dei loro problemi o per loro scelta. Quando sarà possibile il corpo di Ezio verrà riconsegnato alla madre e alla sorella. M.P.