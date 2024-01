Monza ha il colpo in canna. La Mint passa 3-0 a Sofia

Neanche le assenze fermano la cavalcata europea della Mint Vero Volley Monza che ha di fatto ipotecato la qualificazione alla semifinale di Challenge Cup imponendosi per 3-0 nell’andata dei quarti in casa dei bulgari del Levski Sofia.

Priva di Gabriele Di Martino, Arthur Szwarc e Ran Takahashi, oltre che con un Cachopa a mezzo servizio, la squadra del Consorzio ha allungato la sua striscia vincente nella terza competizione continentale, dopo i doppi successi ottenuti nei turni precedenti contro lo Sporting di Lisbona e il Panathinaikos Atene.

I ragazzi di coach Massimo Eccheli, reduci dalla terza sconfitta di fila in Superlega in casa della Sir Susa Vim Perugia ma anche dal successo casalingo in rimonta contro la Cucine Lube Civitanova valsa una prima storica qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, hanno fatto un bel passo avanti verso un posto tra le magnifiche quattro anche a livello europeo. Nel primo set, con i bulgari avanti 11-6 sono infatti saliti in cattedra Nick Mujanovic, il giovane opposto promosso per la prima volta titolare, ma soprattutto Eric Loeppky. Lo schiacciatore canadese, riserva di lusso, ha ribaltato il risultato a suon di ace, firmando il pesantissimo 0-1.

Lo 0-2 è stato un colpo troppo duro per i bulgari che non hanno avuto la forza di riaprire i conti mentre Monza sulle ali dell’entusiasmo è andata a chiudere i conti. Se nei turni prececenti erano arrivati due successi al tie-break, questo 0-3 mette in discesa la formazione del Consorzio a cui mercoledì prossimo all’Opiquad Arena basterà conquistare due set per essere matematicamente certa del passaggio del turno. Prima però ci sarà da affrontare il big match di Superlega in programma domenica sempre tra le mura amiche contro una Valsa Group Modena in crisi: ovviamente l’obiettivo sarà tornare al successo per consolidare il piazzamento in zona playoff e restare a contatto del gruppetto a ridosso delle prime della classe.

LEVSKI SOFIA-MINT VERO MONZA 0-3 (22-25, 23-25, 13-25).