Monte Isola sbarco più caro: costa 1,5 euro

Andare a Monte Isola dal primo aprile costerà di più. Aumenta del 50% la tassa di sbarco imposta dal Comune rappresentato dal sindaco Fiorello Turla, che con la giunta comunale ha deciso di fare spendere un euro e cinquanta anziché un euro. A riscuotere la gabella sarà la Società di Navigazione del lago d’Iseo, che verserà l’intera cifra alle casse comunali, senza tenere nulla per sé. L’euro e cinquanta si aggiungerà al biglietto delle varie corse dei battelli che arrivano dalla terra ferma. Questa non è però la sola novità che verrà trovata da chi deciderà di andare all’isola e viaggiare coi battelli di Navigazione Lago d’Iseo. da lunedì 27 marzo entrerà in vigore l’orario primaverile 2023, che prevede la riapertura delle tratte che collegano il lago d’Iseo da sud a nord, da Sarnico a Lovere e viceversa, il sabato, la domenica ed i giorni festivi, oltre che nei giorni di vacanza scolastica, con particolare riferimento alle corse daper Iseo e Monte Isola per cui resta sempre attivo anche il servizio di collegamento 24 ore su 24. Non solo: la flotta è stata come sempre sottoposta alla usuale una manutenzione, programmata e prevista. Inoltre la motonave Marone e la Città di Bergamo, in particolare, hanno visto interventi completi e particolareggiata. "Navigazione Lago d’Iseo si presenta all’appuntamento del 2023 con una flotta efficiente – dice il direttore della società Navigazione Lago d’Iseo - e personale pronto. Il servizio di trasporto lacuale come in ogni occasione importante saprà fare gioco di squadra con le realtà locali". Nuovo personale è stato assunto. Mi.Pr.