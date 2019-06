Capriate San Gervasio (Bergamo), 18 giugno 2019 - Incastrato da una registrazione sul cellulare. Stanca dei palpeggiamenti sul sedere e sul seno e delle attenzioni morbose del suo superiore, una 26enne di Capriate San Gervasio, aiuto cuoca in una struttura per anziani della zona, ha registrato con il telefonino le ultime avances del cuoco (“Cosa mi fai toccare, oggi?”) e lo ha poi denunciato alla magistratura. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il settembre 2017 e il febbraio 2018 (quando la ragazza ha denunciato l’uomo) e sono avvenuti tutti all’interno della cucina della casa di riposo.

La vicenda si è conclusa in tribunale, davanti al gup Ilaria Sanesi: l’uomo, 57 anni, incensurato, sposato (la moglie lavora nella medesima struttura, ma era all’oscuro dei suoi comportamenti), è stato condannato a 1 anno di reclusione (pena sospesa) per violenza sessuale, l’ipotesi più lieve prevista dal codice penale: il pm Giancarlo Mancusi aveva invece chiesto una pena a 4 anni, non ritenendo sussistente l’ipotesi lieve. Il cuoco, che nel marzo 2018 era stato licenziato in tronco, è stato anche condannato a pagare una provvisionale di 10mila euro a favore della 26enne, parte civile con l’avvocato Michele Cesari. Durante il processo ha scritto una lettera di scuse alla giovane, per cercare di alleggerire la sua posizione.

Gli episodi, secondo quanto accertato, erano avvenuti mentre la giovane era intenta a cucinare o a pulire il forno: il 57enne, più di un volta, l’aveva palpeggiata sulle natiche e le aveva toccato il seno. «Smettila o ti rifilo una testata», lo aveva più volte minacciato la 26enne, che si era rivolta anche al suo datore di lavoro, al quale aveva chiesto di cambiarle gli orari e di non farla più lavorare con il cuoco. Tutto inutilmente. Allora aveva escogitato di registrare sul cellulare le avances dell’uomo e lo aveva denunciato.