Mobilitazione per un uomo riverso in un campo Era soltanto troppo ubriaco per reggersi in piedi

Mobilitazione in piena notte in via Pezzolo quando un passante ha notato un uomo riverso a terra in un campo. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri e le ambulanze del 118. Per individuare la persona nel punto esatto dove era stata notata sono stati pure chiamati i vigili del fuoco del Comando di Lodi, arrivati sul posto attorno alle 3 per illuminare la zona con i fari dell’autopompa. Alla fine è stato fortunatamente accertato che l’uomo, un cinquantasettenne, aveva solo ecceduto con bevande alcoliche e si era steso a terra in mezzo al campo, non si sa se volontariamente o meno, in attesa che gli passasse la sbornia. Fatto sta che è stato successivamente soccorso e condotto in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi.