Bergamo, 15 febbraio 2020 - Nel 2019 il titolo di Miss Italia l’ha vinto Carolina Stramare, classe ’99, lombarda di Vigevano. La mora pavese ha riportato alla Lombardia il più ambito dei titoli di bellezza dopo 29 anni; nel 1990 diventò Miss Italia la bergamasca Rosangela Bessi. L’agente di Miss Italia per la Lombardia, Alessandra Riva, è già al lavoro per l’edizione 2020 del concorso. Già in dicembre la Lombardia è stata grande protagonista a Miss 365, la gara per il titolo invernale in cui la mantovana Rebecca Puci s’è garantita il posto in finale nazionale di Miss Italia a settembre. Tutte le altre ragazze possono comunque iniziare dalle selezioni ordinarie, previo casting. Domani, domenica 16 febbraio, la discoteca Bobadilla di Dalmine ospiterà il primo casting della Lombardia. E’ un casting riservato alle sole residenti o native della provincia di Bergamo, e le iscritte superano già quota 40.

Alessandra Riva e la commissione tecnica creata dalla sua agenzia sceglieranno le idonee a partecipare alle selezioni. Sempre domani al “Boba” la vulcanica organizzatrice bergamasca sceglierà le protagoniste della prima selezione ordinaria in programma venerdì 21 febbraio. Si tratterà di Miss “Notte delle Miss”, sempre con svolgimento alla discoteca Bobadilla, in cui Carolina Stramare farà la madrina.

Nel 2020 possono concorrere al titolo di Miss Italia le ragazze dall’età minima di 18 anni (da compiere entro il 23 agosto ) e massima di 30 anni (entro il 31 dicembre ). Esiste poi il titolo Miss Mascotte by Miss Italia per le ragazze che compiono i 17 prima del 23 agosto. “Miss Mascotte” comunque è titolo regionale, non è prevista la partecipazione alla “finalissima” di settembre.