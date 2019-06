Chiuduno (Bergamo), 16 giugno 2019 - La bionda ha stregato politici, industriali e praticanti del golf. L’affascinante Benedetta​ Armellin, 20 anni, ha vinto la spettacolare selezione di Miss Italia al Golf Club La Rossera di Chiuduno (Bergamo). Isabella, 175 centimetri, magici occhi verde-azzurro, abita a Carate Brianza e in classifica ha preceduto Aurora Colombi, 22, pure lei bionda, per metà lodigiana di Corte Palasio e per l’altro 50% della Russia. La vivace Aurora è nata in Russia e per nove anni ha praticato nuoto a livello agonistico.



La selezione organizzata da Alessandra Riva s’è svolta davanti ad una folta schiera di vip della provincia di Bergamo, con la senatrice Simona Pergreffi presidente di giuria. Ad applaudire le 31 protagoniste, di cui 25 per la fase nazionale di Miss Italia e le altre 6 per Miss Mascotte, c’erano anche l’onorevole Daniele Belotti, il Sindaco di Chiuduno, Stefano Locatelli, l’incantevole Giulia Gatta, vincitrice di Miss Lombardia by Miss Italia 2017 e un gran numero di imprenditori. Sono intervenute come madrine la ballerina professionista Gaia Trussardi e Giorgia Cappellato, in passato Campionessa d’Italia di ginnastica. Prima di gareggiare le 31 miss hanno partecipato ad una lezione di golf. Le aspiranti Miss Italia 2019 hanno poi dato spettacolo sfilando prima col mini-abito a lustrini, poi in look da sera infine col costume ufficiale del concorso. Si è classificata terza la simpaticissima Alessia Artico, 19 anni, brianzola di Cogliate, alta 1, 75, con capelli castani e occhi verdi. Quarta un’altra bellezza di Carate Brianza, Alessia Ambrosio, 21, bionda, occhi verdi e 175 centimetri. Le prime quattro sono ammesse alla fase regionale di Miss Italia e a fine serata la loro gioia era incontenibile.

Per l’ennesima volta la bella comasca Marta Prada, 18, di Rodero, è giunta quinta (era accaduto a Cantù), mentre ha chiuso sesta la bresciana Serena Guerini, 18, di Gardone Valtrompia. Naturalmente ha vinto una bionda anche nella graduatoria di Miss Mascotte: Nicole Licini, 184 centimetri, di Seriate. Nicole diventerà maggiorenne il 18 settembre. Per regolamento quest’anno possono gareggiare in fase nazionale di Miss Italia le ragazze che diventano maggiorenni entro il 26 agosto. E così per competere fino in fondo nel concorso di Mirigliani la longilinea Nicole dovrà attendere l’edizione 2020. Isabella Armellin vive con papà Alessandro e mamma Cristina. “E’ stata mia mamma ad esortarmi a partecipare a Miss Italia – ha rivelato la radiosa Isabella, universitaria di lingue straniere, dopo che la senatrice Pergreffi l’ha incoronata -; mi ha detto chiaramente che dovevo mettermi in gioco”. A Carate Brianza abita anche Federica Moro, vincitrice di Miss Italia 1982. “E’ ora che un’altra cittadina di Carate Brianza vinca Miss Italia – sostiene miss Armellin - ; magari riesco io a riportare la corona, sarebbe bellissimo”. Nella gara a “La Rossera” l’esplosiva bionda ha giocato il suo jolly nella sfilata in costume: “Sono stata impeccabile”.



La seconda classificata pur essendo “russo-lodigiana” alla Rossera ha quasi giocato in casa: per motivi amorosi ha lasciato Corte Palasio e si è trasferita da qualche mese a Valbondione, in Val Seriana. Ora Isabella, Aurora, Alessia Artico e Alessia Ambrosio si concentrano sulle finali regionali. La prima si svolgerà a Bellagio il 27 o 28 giugno (la data verrà ufficializzata in questi giorni); la seconda a Triuggio, in Brianza, il 6 luglio. La terza finale regionale sarà valida per Miss Milano e si svolgerà il 10 luglio a Segrate. Seguiranno tutte le altre. Per accedere alla fase finale nazionale di Miss Italia 2019 è necessario vincere una finale regionale. “Sono pronta a lottare”, ha esclamato Isabella.