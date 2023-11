Minori senza famiglia. Le presenze aumentano. Burocrazia e tribunali frenano l’integrazione

Meno tutori che minori stranieri non accompagnati, ma la beffa è che anche quelli che potrebbero seguire un minore spesso restano in standby perché gli abbinamenti vengono fatti troppo lentamente (o non vengono fatti del tutto) dai tribunali. In Lombardia, il dato aggiornato al 30 settembre 2023 parla di 2.837 Msna, per i quali la legge Zampa del 2017 aveva previsto l’affiancamento di un tutore volontario, ovvero cittadini che danno la propria disponibilità ad esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento (inseriti in strutture). Il monitoraggio appena pubblicato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza evidenzia, in generale, un aumento dei tutori iscritti nei registri dei Tribunali dei minorenni: in Lombardia si è passati da 3.029 del 2018 ai 3.783 del 2022, con una crescita trascinata soprattutto dal territorio del Tribunale dei minorenni di Brescia (erano 69 nel 2021, sono diventati 108 nel 2022). In calo, invece, quelli del Tribunale dei minorenni di Milano, dove nel 2022 erano 267 rispetto ai 305 del 2021. "Questi sono dati aggiornati al 31 dicembre 2022 – sottolinea Bruno Resmini, presidente “Tutori In rete Lombardia“ – ma da allora a novembre 2023 è passata un’epoca". Negli ultimi mesi gli arrivi di Msna sono infatti aumentati, mentre la risposta dell’accoglienza non è stata altrettanto rapida (tanti bandi prefettizi per nuovi posto sono andati deserti), tanto che, per colmare il gap dei posti disponibili il Governo ha dato la possibilità (molto criticata da chi si occupa di questi temi) di collocare i Msna in strutture per adulti. Così è potuto accadere che un Msna da Brescia fosse mandato in una struttura di Bergamo per tossicodipendenti, con difficoltà per i gestori (che mai si sono occupati di minori) oltre che per il ragazzo. Ad aggravare la situazione è il tema degli abbinamenti tutore-Msna. Dal monitoraggio dell’Autorità garante emerge che né il Tribunale dei minorenni di Brescia né quello di Milano hanno fornito i dati degli abbinamenti proposti ai tutori volontari nel 2021 e nel 2022. Senza il quadro aggiornato "capita che ai tutori siano assegnati ragazzi che si sono già allontanati dalle strutture, così come che ci siano tutori senza Msna", sottolinea Resmini.