Minimarket della droga in cantina

Una sorta di supermarket della droga allestito nelle cantine di un palazzo di edilizia popolare, in via Tasso a Pavia, nel quartiere Città Giardino. Ma il viavai troppo intenso, soprattutto in questi giorni e notti di piena estate con le strade quasi deserte, ha destato i sospetti dei poliziotti della Volante, intervenuti per scoprirne il motivo. In una cantina del palazzo hanno trovato un 29enne della Repubblica Dominicana proprio mentre stava confezionando una dose di cocaina, che gli è stata sequestrata e ha fatto scattare l’immediata perquisizione domiciliare. In casa i poliziotti hanno trovato anche un etto di hashish con tutto l’occorrente per pesare e confezionare le dosi. Il 29enne è quindi stato arrestato in flagranza detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato poi convalidato; in attesa dell’udienza in ottobre, il gip ha disposto il divieto di dimora in provincia di Pavia. S.Z.