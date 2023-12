Minaccia i passanti col fucile, scatta l’allarme terrorismo a Bergamo: arrestato 19enne straniero

È domenica mattina. Sono le 11. Ad un certo punto al centralino della Questura arrivano numerose telefonate. Sono segnalazioni di "due individui di origini nordafricane armati di fucile", che si aggirano in strada nella zona dell’ex Magrini, in città. Scatta l’allarme. Insieme alle Volanti si muovono anche i colleghi della Digos che si occupano di antiterrorismo. Ed è così che un tunisino di 19 anni, senza fissa dimora né permesso di soggiorno e con una denuncia per danneggiamento risalente all’ottobre scorso, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per l’arma e un telefono rubato che gli sono stati sequestrati.

Il giovane viene visto in strada insieme a un amico. Imbracciano un fucile con il quale minacciano i passanti. Si è poi scoperto che il fucile era un’arma, scarica, da soft-air. Essendo senza tappino rosso, però, sembrava in tutto e per tutto un fucile vero. È stata sequestrata insieme a un telefonino risultato rubato. Gli uomini della Digos in borghese li hanno intercettati tra via San Giorgio e via Palazzolo. L’amico ha approfittato dell’intervento di una donna per fuggire, mentre il diciannovenne, dopo aver strattonato la poliziotta, è stato ammanettato. Si è scusato con l’agente che è stata portata in Pronto soccorso per il dolore a un braccio (7 giorni di prognosi).

Processato per direttissima, davanti al giudice Andrea Guadagnino il giovane, sbarcato a suo dire sette mesi fa a Lampedusa e in attesa del permesso di soggiorno, ha solo dichiarato che sia il telefonino rubato sia il fucile erano dell’amico. Non si è capito se per loro era un gioco. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma, come chiesto dall’accusa.