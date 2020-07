Bergamo, 3 luglio 2020 - Sono attendibili le rivendicazioni delle minacce contro i vertici di Confindustria Lombardia e degli industriali di Bergamo, Marco Bonometti e Stefano Scaglia. La firma dei Nuclei proletari lombardi non sarebbe un’’invenzione, ma una traccia concreta su cui sta lavorando la Digos.

Gli inquirenti li ritengono "credibili", come si evince dalla decisione di assegnare una scorta sia a Scaglia sia Bonometti. Eppure potrebbero, seppur provenendo dallo stesso ambito, essere stati scritti da due mani diverse, perché in quello indirizzato a Stefano Scaglia si parla del Covid, mentre in quello per Bonometti il riferimento è assente. "Questo – si legge nel messaggio con proiettile spedito a Bonometti – è per te o qualcuno della tua famiglia. Qui non si scherza. Una bara in più non si nega a nessuno". Il messaggio inviato a Stefano Scaglia è più articolato non solo per il riferimento al coronavirus. "Una bara in più non si nega a nessuno – si legge nel messaggio accompagnato dal proiettile – Mai. O lui o un suo familiare. Sempre. Solo questo potrà ridare dignità a chi è morto sul lavoro. Dove non arriva il Covid arriviamo noi". Toni identici, qualche parola in più.

Sul caso indagano ora gli agenti della Digos di Bergamo con l’inchiesta affidata al pm di Brescia Caty Bressanelli competente per la sede della Dda. Oltre al testo delle lettere la Procura indaga anche sulle minacce arrivare via Facebook allo stesso Scaglia e per cui c’era un precedente esposto. I Nuclei proletari lombardi sono conosciuti dagli investigatori, che da tempo sono informati della loro esistenza e delle loro attività. Secondo quanto appreso da una fonte, a Bergamo vi sarebbe un forte legame con l’ambito anarchico, mentre a Brescia ci sarebbe un collegamento con la sigla "Colonna Walter Alasia". Un tentativo di far risorgere un’organizzazione terroristica di estrema sinistra che portava il medesimo nome e che era attiva a Milano a cavallo della fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta ed era collegata con le Brigate rosse. Proprio dal brigatista, Alasia, ucciso in uno scontro a fuoco, prese il nome.

I due episodi sono parte della stessa indagine e sono ritenuti riconducibili alla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo, ma potrebbero riguardare anche il Bresciano. Proprio qui ricade la competenza distrettuale dell’antiterrorismo. E che l’area sia particolarmente sensibile al fenomeno lo dimostra quello che accadde cinque anni fa, quando gli anarchici misero a segno un attentato alla scuola della polizia. In carcere erano finiti lo spagnolo Juan Antonio Sorrochez Fernandez, di 42 anni e Manuel Oxoli, anarchico bresciano.