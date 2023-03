Mille in piazza per il clima I ragazzi alzano la voce

"La nostra rabbia è energia rinnovabile". Questo lo slogan dei ragazzi e delle ragazze di Fridays for Future Brescia che quest’anno ha deciso di promuovere una manifestazione tutta bresciana rispetto a quelle globali che si sono tenute il 3 marzo. Un migliaio, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo partito alle 9,30 da piazzale Arnaldo, che hanno sfilato facendo sentire la propria voce fino a piazza Paolo VI. "Brescia è la città con le Pm2,5 più alte in Europa – ha ricordato Giovanni Mori, tra i referenti del movimento bresciano -. Abbiamo troppe auto, ce ne servono di meno ed elettriche, per permettere anche di muoversi in sicurezza, senza morti sulle strade". I giovani chiedono soprattutto alla politica di impegnarsi subito. "Di tempo ce n’è poco, bisogna agire subito" è stato l’accorato appello. "I diritti devono essere di tutti, altrimenti sono privilegi", ribadiva uno dei cartelloni portati in manifestazione. Il movimento ha però voluto mettere in evidenza anche il bello della partecipazione civica, rappresentato dalle associazioni che per tutta la giornata sono state presenti in piazza Paolo VI (Amnesty, Non una di meno, Mediterranea, Caramelle in piedi). "Abbiamo deciso di unire le rivendicazioni – ha spiegato Veronica, una delle organizzatrici – per evidenziare come tutte le lotte siano collegate tra di loro". Particolarità del festival bresciano sono stati anche i talk per raccontare soluzioni alla crisi climatica ed ecologica. Presenti Leila Belhadj Mohamed, esperta di geopolitica e risorse, Greta Tosoni, sex coach e educatrice queer, Andrea Bariselli, psicologo, neuroscienziato e esperto di verde e inquinamento urbano, Martina Macciché, scienziata politica. Federica Pacella