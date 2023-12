Milano-Cremona. Debutta Napier

Torna in campo oggi a mezzogiorno l’Olimpia Milano che affronta il suo ultimo impegno di Natale con il derby casalingo contro la Vanoli Cremona. Terza partita in cinque giorni per i biancorossi che dopo la doppietta di Eurolega sfrutteranno l’occasione per far esordire subito il nuovo arrivato Shabazz Napier. "Il suo ritorno è una grande notizia: adesso possiamo riprendere insieme un percorso che era stato interrotto" ha detto il GM Stavropoulos. Dopo il successo con Villeurbanne e il ko di misura contro il Panathinaikos si respira aria nuova in casa milanese anche se la distanza dai play-in è sostanziosa visto che ci sono 3 vittorie da colmare. La sfida di oggi contro Cremona sarà importante in chiave Final Eight di Coppa Italia per provare a chiudere il discorso qualificazione (seppur non matematicamente) prima delle fide fuori casa a Brescia e a Trento per chiudere il girone di andata. Ancora fuori per infortunio Mirotic, Lo, Ricci e Baron. Sandro Pugliese