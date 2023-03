Migliaia di casi e abbattimenti in pochi anni

Se al momento non si segnalano allevamenti intensivi con focolai di influenza aviaria nel bresciano, lo scorso anno i danni subiti dalle aziende specializzate in tacchini e pollame sono stati importanti. Migliaia e migliaia di animali, infatti, tra il 2021 e il 2022 hanno dovuto essere abbattuti. Il 18 novembre del 2021 14.500 tacchini sono stati abbattuti a San Gervasio Bresciano, in località Casacce. Poco meno di due mesi dopo è toccata a 48mila polli e poi a moltissimi altri animali, facendo salire il conto a oltre un milione di animali che sono stati uccisi perché ammalati. L’influenza aviaria è un’infezione virale estremamente contagiosa, ma che non avrebbe effetti sull’uomo, causata dal virus della famiglia Orthomyxoviridae, genere Influenza-virus A. Gli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici migratori, ne sono considerati il serbatoio naturale. In questo particolare caso la malattia sarebbe attivata dal nord Europa. Al momento si esclude che dai volatili la malattia stia passando ad altre specie, anche se i visoni ne sono soggetti. Fortunatamente anche l’ultimo allevamento del Bresciano sta per chiudere.