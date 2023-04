Mette in vendita una Porsche Finisce nei guai

Fatti di ottobre 2022. I carabinieri di Villa d’Almè organizzano la "trappola" per incastrare l’imputato, G.G. 72 anni, milanese, a processo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Alla base la vendita di una Porsche 912, vettura storica valore tra 80-100 mila euro. Esemplare con "matching numbers" che suscita maggiore interesse tra i collezionisti. Il proprietario decide di metterla in vendita. Se ne occupa il figlio che ha un autosalone. L’auto attira l’attenzione del 72enne, collezionista. Accompagnato da un carrozziere visiona l’auto. Gli piace e decide di acquistarla. Concordano il prezzo: 40mila euro. Ne anticipa 3.500 come caparra. L’imputato telefona all’autosalone: "La vettura è regolare ma è un tarocco. Il telaio corrisponde ma non è fatto bene". Per l’imputato non è "matching numbers". Sarebbe stato il meccanico di fiducia a insinuare il sospetto. La Porsche Italia, contattata dai Cc rispose che il numero di motore indica un motore dello stesso tipo di quello montato in origine, ma non è il suo originale. L’imputato chiama il venditore, pretende da lui 4.500 euro a titolo di risarcimento, con cui avrebbe sistemato l’auto. Il venditore non ci sta, il 72enne lo incalza arrivando a ipotizzare "di bruciare il negozio". Il titolare col padre si rivolge ai carabinieri.