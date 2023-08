Metalmeccanici Cisl: poche ferie il settore tiene

Le ferie delle aziende metalmeccaniche tornano alla normalità dopo le chiusure forzate in chiave risparmio-energetico dello scorso anno. Come ogni anno, la Fim Cisl della provincia di Brescia ha predisposto il quadro complessivo della chiusura per ferie delle aziende metalmeccaniche bresciane. La fotografia è utile anche per capire come sta andando il settore, visto che il prolungamento delle settimane di ferie può essere sintomo di un rallentamento nella produzione. Il quadro reso noto dal sindacato non fa segnalare particolari problematiche, come invece era accaduto nell’estate del 2022, quando molte aziende avevano prolungato la fermata estiva per gestire meglio gli impianti in presenza di una contrazione del mercato. Quest’anno, quasi tutte chiudono per le tradizionali due settimane d’agosto. C’è, però qualche eccezione. Il calendario delle fermate di Riva Acciai, infatti, conferma qualche problema di contrazione delle produzioni che il sindacato monitora con preoccupazione già da qualche tempo. Il piano ferie, infatti, prevede che ben cinque settimane di stop per il laminatoio di Cerveno, che riprenderà il 4 settembre, e quattro settimane di chiusura per il laminatoio di Sellero e per lo stabilimento di Malegno. Ma il rientro autunnale potrebbe riservare qualche ulteriore sorpresa. I dati della cassa integrazione diffusi dall’Inps la scorsa settimana hanno evidenziato, infatti, un aumento delle ore autorizzate a giugno rispetto a maggio, sia per la cassa ordinaria sia soprattutto per quella straordinaria, richiesta in caso di crisi. Le domande sono trasversali a tutti i settori ma sono un segnale, alla luce dell’allarme delle aziende che stanno rilevando un rallentamento della produzione, come contraccolpo dell’andamento non brillante dell’economia tedesca. F.P.