Metà prodotti all’estero. Svetta il grattugiato

"Un anno molto positivo, nonostante le previsioni di fine 2022 avessero destato grandi preoccupazioni per le questioni climatiche. Oggi fare previsioni è impossibile, ma sicuramente parliamo di un prodotto riconosciuto e apprezzato". Lo spiega Luigi Barbieri, allevatore bresciano, produttore di Grana Padano, di fatto la Dop casearia più venduta al mondo. "Nonostante l’incremento della produzione – spiega – le vendite stanno andando molto bene, in particolare per il grattugiato. Ottimo il riscontro all’estero, dove ormai va quasi il 50% della produzione".

In un mercato in cui i consumatori sono attenti alla qualità, premia certamente essere una Dop, che rafforza un brand già molto forte. "La qualità costante del prodotto è senz’altro un valore aggiunto, riconosciuto dai consumatori", sottolinea Barbieri. L’altra faccia della medaglia è il rischio di imitazione, che erode le quote di mercato soprattutto all’estero.

"Questi tentativi ci sono da anni – ricorda Barbieri – soprattutto nei periodi in cui il prezzo del latte è più basso: i formaggi similari hanno come arma competitiva il prezzo, per cui devono pagare meno la materia prima. Oggi viviamo in una stagione di prezzi medio-alti, per cui si riduce il rischio di competizione di formaggi similari. Fondamentale è che la concorrenza non sia ingannevole, con nomi che richiamano l’originale".

A salvaguardia di una filiera che crea valore e lavoro, c’è sempre grande attenzione al tema dei prezzi. Se il prezzo, infatti, pare tenere, preoccupano fattori esogeni come l’inflazione, l’aumento dei tassi d’interesse, il costo del lavoro e, non da ultimo, i conflitti in atto, che rendono instabile sia la situazione geopolitica sia i mercati e l’economia. Inoltre, se da un lato i costi produttivi risultano in diminuzione, ma in una percentuale sensibilmente inferiore, sono salite le quotazioni di alcune materie prime per l’alimentazione del bestiame. Il rallentamento economico a livello europeo porta il rischio di una contrazione produttiva e nei consumi finali.