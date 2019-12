Bergamo, 24 dicembre 2019 -"Stiamo facendo tutte le verifiche necessarie su come si sono sviluppati i contagi fino alle verifiche sul genoma del batterio meningococco C che ha contagiato le tre persone di Villongo (Bergamo). Ma è necessario rimarcare che non siamo davanti a una situazione di epidemia". Lo ha detto Massimo Giupponi, direttore generale dell'Ats di Bergamo, sui casi di contagio da meningite riscontrati a dicembre a Villongo. Intanto l'Ats ha concordato con Regione e l'Asst Bergamo Est la campagna vaccinale su tutto il paese. Restano gravi ma stazionarie le condizioni del 36enne di Villongo ricoverato in terapia intensiva agli Spedali civili di Brescia. La speranza dei medici è che il quadro possa migliorare con il passare delle ore, ma nessuno intende sbilanciarsi. Quello del 36enne è infatti il terzo caso di meningite in poche settimane dopo la morte di Veronica Cadei, 19 anni e la vicenda di una ragazza ancora minore che si è salvata.

A seguito dell'allarme scattato a Villongo dopo il terzo caso di abitanti che hanno contratto il meningococco C, l'Ats di Bergamo con Regione Lombardia e il Comune di Villongo, questa mattina ha ultimato le operazioni per rendere operativo un centro vaccinale aggiuntivo, proprio a Villongo: da venerdì 27 dicembre sarà operativo nei locali del Comune dalle 12 alle 18. "Confermiamo che il vaccino anti meningococco C sarà gratuito per tutti gli abitanti dai 18 ai 50 anni - sottolinea il direttore generale dell'Ats di Bergamo, Massimo Giupponi - coinvolgeremo anche diverse associazioni di Villongo per garantire una informazione capillare sulla prevenzione destinata agli abitanti del paese: una sorta di 'porta a porta' perché non si diffonda il panico. Non c'è alcuna epidemia".