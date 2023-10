Medici di base e assistenti sociali: l’unione aiuta

Medici di base e assistenti sociali insieme, per intercettare le persone più fragili o che soffrono di patologie croniche. È un progetto pilota che si sta sperimentando per la prima volta a Lecco. Si chiama "Connessioni in rete": in rete perché medici e assistenti sociali utilizzando una piattaforma informatica in rete per condividere le informazioni di cui dispongono, sia quelle più prettamente sanitarie, sia quelle invece di carattere sociale. I medici di famiglia del resto spesso sono i primi a potersi accorgere che magari qualcosa non funziona per quanto riguarda la vita dei pazienti e non sono per quanto riguarda la salute fisica. Possono quindi segnalare in fretta situazioni di difficoltà o di disagio. Si tratta di un ulteriore passo verso la cosiddetta integrazione sociosanitaria. I camici bianchi che si prestano alla sperimentazione sono i dottori della coop Cosma.

"La pandemia ci ha lasciato in dote una lezione che non possiamo ignorare – spiega l’assessore al Welfare di Lecco Emanuele Manzoni –. Accanto alla medicina specialistica e alla risposta acuta in ospedale abbiamo bisogno di un sistema di cura territoriale, vicino ai cittadini. I medici di famiglia sono il primo riferimento per i problemi di salute, mentre tramite i servizi sociali diamo risposta alla fragilità sociale progettando percorsi assistenziali. Nella collaborazione di queste due parti passa la tutela della salute dei cittadini".

"I rapporti instaurati con la medicina del territorio, gli enti locali e l’Asst di Lecco sono rappresentati in questo progetto, che, rispondendo alla volontà di avviare rapporti efficaci, si impegna a garantire, in maniera più accurata, i diversi bisogni espressi dai cittadini" aggiunge Enrico Frisone, direttore socio sanitario dell’Asst Lecco. Il prossimo anno i medici di medicina generale, che ora fanno riferimento ad Asst, passano infatti in capo ad Asst.

Daniele De Salvo