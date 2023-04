Meccanico riparatore C’è un’opportunità

Decreto flussi, 4 posti cuoco per cucina multietnica e tradizionale. Contratto: a tempo indeterminato 30 ore settimanali. Sede di lavoro: Pusiano (Como); Codice di riferimento: 17025. Operaio di produzione su linea, 3 posti. Contratto: contratto a tempo indeterminato full-time su 2 o 3 turni (da lunedì a venerdì); Sede di lavoro: Orsenigo (Como); Codice di riferimento: 16602. Impiegatoa tecnicoa, 1 posto. Contratto: inquadramento e retribuzione commisurati a capacità ed esperienza maturata. Sede di lavoro: Turate (Como). Codice di riferimento: 16630. Meccanico riparatore, 1 posto. Contratto: a tempo indeterminato full time; sede di lavoro: Lecco; Codice di riferimento: 7055. Conduttori di macchine per la produzione di reti elettrosaldate e operaie per lavorazioni manuali, 4 posti. Contratto: 16 mesi con reale scopo di inserimento a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Annone Brianza (Lecco); Codice di riferimento: 7063.