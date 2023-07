Marco, 43 anni, "Gli anni persi non me li ridarà nessuno"

"Cosa mi manca di più? Gli anni che ho perso, quelli non me li ridarà nessuno". Una testimonianza toccante quella di Marco, 43 anni, dal 2015 nella comunità di Bessimo, cooperativa che si occupa di tossicodipendenza (e non solo) tra Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. "Ci vuole coraggio, ma scegliere di entrare in comunità significa prendere in mano la propria vita", racconta Marco. "Per uscire dalla tossicodipendenza bisogna stravolgere la vita, fare qualcosa di diverso da ciò che si faceva, altrimenti non si va da nessuna parte. Per me fare qualcosa di diverso ha significato fare il volontario, in comunità". Come si vede fra 10 anni? "Mi vedo libero. Resterò legato alla comunità, perché mi da il senso di famiglia".F.P.