Mano tesa dall'Università di Bergamo: altre due borse di studio ai rifugiati dall'Africa

Al fianco dei più bisognosi. L’Università di Bergamo, oltre ad essere uno dei maggiori atenei italiani per quanto riguarda i corsi di studio e la formazione, conferma la propria vocazione nell’aiutare i ragazzi, provenienti dal continente africano, che necessitano di maggiore supporto nell’affrontare gli studi arrivando da paesi teatro di terribili tragedie umanitarie e dove spesso l’accesso all’istruzione è difficoltoso e le opportunità di costruire il proprio futuro sono praticamente assenti. Per il terzo anno consecutivo, infatti, l’Università cittadina aderisce al progetto Unicore - University Corridors for Refugees, che in cinque anni di vita ha assicurato cinque borse di studio a rifugiati residenti in Kenya, Nigeria, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Il 13 ottobre all’aeroporto di Fiumicino è stato accolto il primo gruppo di 51 rifugiati destinatari, grazie al progetto Unicore, di borse di studio. Due di questi studenti, che arrivano dal Kenya e dall’Uganda, dopo un rigido processo di selezione, saranno accolti nei prossimi giorni dall’Università di Bergamo e iscritti al corso di laurea magistrale in Economics&Finance. Nel corso degli anni passati, l’ateneo orobico ha accolto e sostenuto tre studenti rifugiati, la prima dei quali si è laureata lo scorso luglio ed è intenzionata a proseguire il suo percorso accademico in Italia. "Un’esperienza importante - spiega la dottoressa Elena Gotti, responsabile del servizio Orientamento e Programmi internazionali dell’Università di Bergamo -, che permette di fornire un aiuto concreto e supporto a studenti che provengono da luoghi di tragedie umanitarie e che, anche grazie al percorso universitario, possono creare un futuro differente per sé e per le popolazioni cui appartengono".

Michele Andreucci