Maltempo nella Bergamasca, smottamento a Gandellino: chiusa una strada

Bergamo, 23 settembre 2023 – Maltempo con pioggia e vento, nella Bergamasca, venerdì sera 22 settembre. Particolarmente colpita la Val Seriana, si sono ingrossati i fiumi Brembo e Serio, che sono tenuti sotto osservazione.

Stando a quanto ha comunicato la Croce Blu di Gromo sul suo profilo Facebook, diverse le zone dove l'associazione è dovuta intervenire con otto volontari e tre mezzi.

Maltempo nella Bergamasca (Foto Croce Blu di Gromo facebook)

Il Comune di Gandellino ha deciso di chiudere in via provvisoria la strada che porta alla contrada Foppi, per uno smottamento con un principio di cedimento del manto stradale e con viabilità compromessa. Per alcune ore alcune famiglie sono rimaste isolate, ma al sicuro nelle proprie case che si trovano al di sopra della strada comunale interessata dallo smottamento. Oggi ci sarà un sopralluogo per capire com’è la situazione. Nel frattempo, la viabilità è ripresa parzialmente nella zona.

Colpiti anche il comune di Ardesio, frazione Zanetti e Grini, dove sono uscite vallette con detriti sulla strada. Lo stesso è accaduto a Valbondione, in frazione Mola. Monitorato il comune di Valgoglio, ma non è stato registrato nulla di rilevante.