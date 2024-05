Macron Warriors Sabbioneta campione d’Italia. Merlino: "Quante emozioni, grazie a tutti"

È una annata da incorniciare quella messa a segno dai Macron Warriors Sabbioneta: la squadra mantovana di powerchair hockey si è infatti laureata campione d’Italia della serie A1.

La bacheca della realtà lombarda si sta pian piano riempiendo di coppe. Quest’anno è arrivato il terzo gradino del podio nel torneo di Eindhoven in Olanda e ad aprile pure la conquista del primo trofeo internazionale della propria storia (Pilsen Powerchair Open). Un ottimo modo per iniziare i festeggiamenti che vedono il club spegnere nel 2024 dieci candeline, tante quanti gli anni della società mantovana.

Al Palazzetto dello Sport del Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro, i lombardi si sono cuciti sul petto il tricolore, vincendo, prima la semifinale con il netto risultato di 8 a 0 contro i Thunder Roma e poi la finale per 7 a 5 contro i campioni d’Italia uscenti dei Black Lions Venezia. Una ulteriore soddisfazione al termine di una annata agonistica dir poco esaltante e dopo una regular season dominata nel proprio girone. Gli avversari, va detto, non hanno reso vita facile ai ’’guerrieri’’ che hanno dovuto faticare e non poco. Protagonista assoluto è stato bomber Leo Catania, autore di cinque reti e il capitano Jignea che ha invece realizzato una doppietta. Jignea, nell’ultimo quarto, ha messo a referto la rete che ha spianato la strada al successo e al definitivo 7 a 5 a firma del solito incontenibile Catania.

La vittoria premia l’impegno e la dedizione che giocatori e dirigenza hanno sempre avuto nei confronti del progetto. Oggi, i Macron Warriors continuano a essere, dal 2014, la prima e unica squadra di hockey e football in carrozzina elettrica, powerchair sport, sul territorio mantovano. "Che posso dire - ha detto il Presidente e coach Fabio Merlino - è una gioia immensa e una grande soddisfazione per il grande lavoro fatto da tutti i ragazzi e da tutto lo staff. Ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato tanto e ora possiamo sinceramente dire che ce lo siamo meritati questo scudetto. Sapevamo di arrivare qui a Lignano Sabbiadoro da favoriti, ma nulla è scontato".

Poi ha aggiunto: "Nel decennale della nostra nascita come società, il trionfo assume un gusto ancora più dolce. Per me è un’emozione grandissima come allenatore alzare questa Coppa. Ringrazio tutti i miei ragazzi, lo staff, i partner che ci sono stati accanto e hanno creduto in noi e poi i nostri tifosi".