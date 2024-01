Lumezzane, a Vercelli serve l’impresa

LUMEZZANE (Brescia)

Alle 20.45 il Lumezzane riceverà la visita di una rivale quotata come la Pro Vercelli per il primo impegno del ritorno. Complici il blasone e le qualità dei bianchi, il compito per questa prima giornata di ritorno per i valgobbini si preannuncia molto impegnativo, ma l’allenatore Arnaldo Franzini ha un’idea ben precisa: "Dobbiamo ripartire dall’ultima parte dell’andata e dalla fame di vincere che abbiamo messo in mostra con l’AlbinoLeffe quando, pur essendo in dieci, nel finale abbiamo spinto in avanti per cercare i tre punti. L’ho già detto ai ragazzi durante la pausa, non possiamo mollare di un centimetro la caratteristica che ci ha contraddistinto nell’ultima parte dell’andata, quando siamo riusciti a renderci protagonisti di un percorso che dobbiamo continuare".

Un cammino che potrà contare sul rientro in difesa di Tortelli (2004), tornato in rossoblù dopo i sei mesi in prestito al Piacenza.

Luca Marinoni