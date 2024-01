L’Olimpia trova Pesaro e Sacchetti. Obiettivo dimenticare l’Eurolega

Improvvisamente una nuova sbandata in casa Olimpia. Il ko di Valencia, dopo una partita giocata molto bene e in modo solido per tutta la prima parte, ha lasciato tanti dubbi sul futuro europeo dei biancorossi perchè si sono ritrovati tutti quelle difficoltà della prima parte di stagione che si pensava ormai appartenessero al passato.

E invece si è puntualmente ripresentato quel senso di impotenza che arriva quando l’avversario cambia ritmo: "Quando eravamo in controllo della partita dopo 26’ giocati veramente bene, con l’aggressività della loro difesa, con il loro pressing, molto fisico, hanno ribaltato la gara - ammette coach Ettore Messina - hanno forzato palle perse che ci hanno mandato fuori ritmo e alla fine ci sono costate tanto. I primi 26’ sono stati eccellenti, ma a questo livello, in nessuna partita di Eurolega sono abbastanza".

Il crollo del terzo quarto ha eroso il margine costruito nel primo tempo, il 16-2 dei 5 minuti finali ha distrutto le tante certezze costruite nel periodo più recente e soprattutto ora messo in seria difficoltà la situazione in classifica visto il calendario prossimo venturo della squadra (Barcellona, Panathinaikos, Efes e Real Madrid prima della sosta per le coppe nazionali).

Adesso, però, è arrivato subito il momento di rituffarsi in campionato con a Pesaro. Da un paio di settimane è allenata dal veterano Meo Sacchetti, potrebbe recuperare per qualche minuto il bomber Bamforth, ma non riuscirà a schierare il nuovo arrivato Markis McDuffie tesserabile solo da settimana prossima.

A guidarla sul campo invece da metà dicembre è arrivato l’ex capitano Olimpia Andrea Cinciarini, figliol prodigo dopo vent’anni di carriera in giro per la penisola. Squadre in campo alle 18.30 con l’obiettivo per l’Armani di recuperare Giordano Bortolani dai problemi muscolari, mentre potrebbe avere qualche minuto in più Shields dopo i 13 minuti e 8 punti di Valencia, rimangono ancora out per infortuni i vari Mirotic, Lo e Baron, mentre il nuovo arrivato McGruder (4 punti all’esordio in Eurolega) per ora giocherà solo la coppa. Sandro Pugliese